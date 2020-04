ASSE, OM : L’émouvant hommage de Roland Romeyer à Pape Diouf

Roland Romeyer, le président du directoire de l’ASSE a exprimé son profond regret face à la disparition de Pape Diouf. L’ancien président de l’OM est mort au Sénégal, mardi, des suites du Covid-19.

ASSE : Roland Romeyer, son témoignage sur Pape Diouf

Le co-propriétaire de l’ASSE a rendu hommage à Pape Diouf, dirigeant émérite qui a marqué l’OM entre 2005 et 2009. Roland Romeyer est ému, à l’instar de tout le mouvement sportif, face au décès de l'ex-dirigeant de 68 ans.

« C’était une grande personnalité, cultivée, généreuse et sympathique. Il était plus marseillais que les Marseillais. L’OM était son club de cœur, il se battait bec et ongles pour le défendre. C’était quelqu’un que j’aimais beaucoup », a témoigné le dirigeant de Saint-Étienne, dans Le Progrès.

Avant d’être président de l’Olympque de Marseille, Pape Diouf avait été agent de joueurs. « Je l’ai connu lorsque j’étais au directoire en 1996. On s’est retrouvé dans l’obligation de transférer Grégory Coupet, dont il était l’agent, à Lyon. C’était un plaisir de discuter avec Pape à l’époque où les agents n’étaient pas comme maintenant. Il avait une relation de père de famille avec ses joueurs. Mais dans les négociations, il était dur en affaire », a raconté le responsable de l’ASSE.

Romeyer regrette Pape Diouf, mais aussi Michel Hidalgo

« C’est douloureux », a lâché Roland Romeyer, rappelant le décès de Michel Hidalgo la semaine dernière. « Quand on prend de l’âge comme moi, il y a plusieurs personnes qu’on a côtoyées qui partent… », a-t-il regretté.