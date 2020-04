OM : Bernard Tapie rend un hommage émouvant à Pape Diouf

Pape Diouf, ancien président de l’OM (2005-2009), est décédé mardi à Dakar des suites du coronavirus. Bernard Tapie, autre ex-président de l’Olympique de Marseille (1986-1994), a eu des mots très forts pour l’illustre disparu.

Pape Diouf, un homme exceptionnel selon Tapie

Bernard Tapie n’est pas resté muet face à la disparition de Pape Diouf. Dans les colonnes du Figaro, l’ancien Boss de l’écurie olympienne a estimé que « Pape a marqué l’histoire de l’OM ». Selon Bernard Tapie, Pape Diouf « avait beaucoup de consistance et une grandeur d’âme exceptionnelle ». Le Boss assure que monsieur Diouf « avait des convictions ». A la différence de la plupart des hommes, l’ancien dirigeant marseillais ne recherchait pas l'amitié et la protection des puissants et ne rejetait pas les faibles. Au contraire, il « était fort avec les forts et bienveillant avec les faibles ».

Mais le passage de Pape Diouf à la présidence de l'Olympique de Marseille était loin d'être un long fleuve tranquille. Il y avait des gens pour l'empêcher de travailler. Alors, il s’en est allé de l’écurie phocéenne sans faire de bruit car « il en avait assez des jalousies autour de lui ». « Chapeau l’artiste ! », a conclu Bernard Tapie.

Jacques-Henri Eyraud, président de l'OM, a promis de rendre un hommage mérité à l'illustre disparu après la crise sanitaire.