Barça Mercato : Rivaldo se prononce sur le cas Ter Stegen

Auteur de belles prestations dans les cages du Barça, Marc-André Ter Stegen fait aujourd’hui partie de l’élite européenne à ce poste. Seulement, son avenir à Barcelone est incertain et c’est Rivaldo qui met la pression aux dirigeants catalans.

Rivaldo prend parti pour Marc-André Ter Stegen

Bien que sous contrat jusqu’en 2022, l’avenir de Marc-André Ter Stegen est pour le moins un peu sombre au Barça. Le portier allemand de 27 ans veut renouveler son contrat chez les Blaugranas. Si sa direction est disposée à répondre à sa doléance, elle l’est moins quant aux exigences qu’il pose.

À ce sujet, Rivaldo pense que Marc-André Ter Stegen est dans son droit. Pour la légende du Barça, le gardien de but allemand mérite mieux au FC Barcelone. Le numéro un blaugrana réclame pratiquement le double de ce qu’il perçoit actuellement comme salaire. Sa rémunération au FC Barcelone est estimée à seulement 5 millions d’euros.

Pour Rivaldo, le gardien de but allemand mérite plus que cette enveloppe. « Barcelone négocie un renouvellement de contrat avec le gardien Ter Stegen, et je conviens qu'il mérite un meilleur salaire pour tout ce qu'il a fait pour le club ces dernières années », a confié l’ancien attaquant brésilien sur Betfair. Reste maintenant à savoir si les dirigeants blaugranas écouteront le conseil du Ballon d’Or 1999.