PSG : Le précieux conseil de Tite à Thomas Tuchel pour Neymar Jr

Tite est un grand défenseur de Neymar Jr. Le sélectionneur du Brésil semble ne pas apprécier la manière dont son poulain est utilisé par Thomas Tuchel. Le coach du PSG utilise, selon lui, un système qui limite le crack auriverde.

Tite sait dans quel rôle Tuchel doit faire jouer Neymar Jr

Depuis son arrivée au PSG, Neymar Jr semble être loin du monstre qu’il a été un temps au Barça. C’est du moins l’avis de Tite. Dans les colonnes de France Football, le sélectionneur du Brésil s’est exprimé au sujet de son jeune compatriote. Il souhaite le revoir autant clinquant que lors de ses années en Catalogne.

Pour Tite, Neymar était à son meilleur niveau lorsqu’il évoluait comme ailier au Barça. « La position où je l’ai trouvé le plus performant en club comme en sélection, c’est quand il jouait à Barcelone, sur le côté gauche pour venir ensuite terminer dans l’axe », confie le technicien brésilien. Pour lui, le 4-4-2 dans lequel il évolue sous Thomas Tuchel ne lui permet pas d’être en pleine possession de ses moyens.

Tite estime en effet que Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Mauro Icardi sont plus adaptés à ce système que Neymar. Le coach de la Seleçao juge que seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient au-dessus de son jeune compatriote lorsque celui-ci était au Barça.

Reste maintenant à savoir ce qu’en pense Thomas Tuchel. Le coach du PSG préfère aligner ses quatre fantastiques (Neymar, Mbappé, Di Maria et Cavani/Icardi) dans son 4-4-2.