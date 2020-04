OM : Salaire, Rongier fait une proposition à la direction

Les clubs d’Europe, dont l’OM, ont de plus en plus de mal à assurer les salaires des joueurs. Valentin Rongier pourrait faire un gros sacrifice pour éviter la faillite économique de l’Olympique de Marseille.

Valentin Rongier prêt à renoncer à son salaire

Les clubs courent vers la ruine financière à cause de la suspension du championnat. Plusieurs clubs ont déjà mis leurs salariés en chômage partiel ou diminué les salaires des joueurs. Mais ces mesures pourraient être insuffisantes si le championnat ne reprennait pas en mai ou juin car il faut continuer à payer les salaires des joueurs. Il y a des raisons de s’inquiéter pour les économies des clubs qui pourraient déclarer la faillite financière.

L’ancien capitaine du FC Nantes accepterait-il de renoncer à son salaire pour éviter cette faillite finançière ? Dans l'émission TLS Numérique sur France TV, le milieu de terrain a répondu que la question n’était pas encore à l’ordre du jour à l’OM et que seules « des discussions entre l’UNFP et les clubs pour trouver une solution » se tenaient pour l’instant. Mais le joueur de 25 ans assure être disposé à renoncer à son salaire « si cela peut permettre au club de sauver de grosses sommes d’argent, et de rééquilibrer la balance ».