ASSE : Xavier Thuilot fait le point sur la situation financière

L’ASSE n’a plus de recettes du fait de l’arrêt de la Ligue 1. Le club se retrouve dans une situation économique difficile, à l’image de tous les clubs professionnels. Le point de Xavier Thuilot sur la situation du club ligérien inquiète.

ASSE : Le changement de cycle plombé par la crise de Covid-19

L’ASSE ne perçoit plus de droits télé et n’a plus de revenus de stade du fait de la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Malgré tout, les dirigeants du club doivent payer les salaires des joueurs et du personnel. La plus grosse dépense du club, selon Xavier Thuilot.

La situation financière de l'As Saint-Étienne est préoccupante d'après ce dernier. « L’ASSE était dans une situation de changement de cycle. Dans ce contexte-là, subir une crise n’est pas facile. Le club n’est pas mort, mais la situation est préoccupante », a-t-il affirmé dans les colonnes du quotidien Le Progrès.

ASSE : Xavier Thuilot décrie une situation économique difficile

« L’ASSE, c’est 100 M€ de chiffre d’affaires et environ 300 fiches de paye. Pour une entreprise normale, le dispositif de l’État permettrait de couvrir 80 à 90 % des charges de personnel. Mais avec un plafond d’aide équivalent à 4 fois et demie le SMIC, personne ne va découvrir que les salaires des joueurs sont largement au-delà de ce plafond, et que la part restante est donc à notre charge », a expliqué le directeur général de l’ASSE.

Or, le club ligérien « n’a plus aucune entrée d’argent », comme l’a rappelé le responsable en conclusion.