Stade Rennais : Coronavirus, reprise… le message fort de Stéphan

Entraineur du Stade Rennais, Julien Stéphan s’est fendu d’un message de soutien face à la menace du coronavirus. Le coach breton appelle à la solidarité et à l'unité face à cette crise sanitaire.

Julien Stéphan appelle à la solidarité

Dans un entretien accordé au journal Le Parisien, Julien Stéphan s’est exprimé sur la crise liée au coronavirus. L’entraineur du Stade Rennais a exhorté le monde du football à faire preuve de solidarité et d’unité en cette période délicate.

« À la lumière de tout ce qu'il se passe aujourd'hui, des drames et des malheurs dans certaines familles, on est habité par un sentiment très fort (…) Mobilisons toute notre énergie et soyons solidaires tous ensemble pour gagner ce combat pour la vie », a-t-il déclaré.

Pour Stéphan, le football passe au second plan

Face aux milliers de morts de la pandémie du coronavirus, Julien Stéphan n’a pas l’esprit au football. Le coach breton a déclaré que le football n'est plus la priorité, c'est plutôt la lutte contre le Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. « Le football passe vraiment au second plan. La priorité est ailleurs », a indiqué le patron du banc des Rouge et Noir.

Quant aux débats sur la reprise du championnat, Julien Stéphan assure qu’il est « inutile de spéculer sur tel ou tel scénario. On recommencera lorsqu'on aura vaincu la pandémie. Ça aura alors du sens d'évoquer cela. Mais pas avant ».

Pour rappel, le Stade Rennais pointait à la 3e place de la Ligue 1, avant la suspension du championnat jusqu’à nouvel ordre.