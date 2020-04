Coronavirus : Confiné, Guy Roux a anticipé la crise de Covid-19

Depuis la propagation de l’épidémie de coronavirus, Guy Roux est confiné chez lui à Auxerre . Il a expliqué au journal Le Populaire du Centre comment il vit son confinement.

Coronavirus : Guy Roux se sert de son expérience de la grippe asiatique

La crise de la pandémie de coronavirus n’a pas véritablement surpris Guy Roux. Fort de son expérience, il avoue qu’il avait anticipé les mesures préventives bien avant le confinement imposé par le gouvernement le 17 mars.

« Je savais que ça s'aggraverait énormément à cause de mon expérience de 1957 avec la grippe asiatique qui avait entraîné 100 000 morts en France », a expliqué l’emblématique entraineur et dirigeant de l’AJ Auxerre.

En effet, le technicien de 81 ans ne sort pas de chez lui depuis le 12 mars. Conscient que le Covid-19 fait plus de morts parmi les personnes du troisième âge, Guy Roux reste très prudent sur les mesures de confinement « Je dois avouer que je ne fais pas le malin. Je sais qu'il y a une proportion de gens de ma catégorie qui vont prendre », a déclaré l’octogénaire.

Les personnes âgées plus vulnérables

Pour rappel, les formes graves du coronavirus sont majoritairement signalées chez des personnes âgées ou fragiles. Parmi les 22 672 personnes hospitalisées, dont 5 496 cas graves en réanimation, 51 % ont 65 ans et plus. Et sur les 3 523 personnes décédées à l'hôpital, 93% des cas ont 65 ans ou plus.