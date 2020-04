OL : Covid-19, le directeur médical raconte la gestion de la crise

Le directeur médical de l’OL, Franck Pelissier a fait le point sur la gestion à distance de la crise de coronavirus au sein du club rhodanien.

OL : Le staff médical des Lyonnais n'est pas au chômage !

Le patron du staff médical de l’OL et ses collaborateurs sont toujours à la tâche malgré l'arrêt des activités sportives dans tous les clubs. Selon les explications de Franck Pelissier, son équipe est en contact régulier avec les joueurs, joueuses et le personnel du club.

En effet, Franck Pelissier a mis en place un dispositif qui lui permet de suivre les joueurs de l’OL, malgré le confinement imposé par l'épidémie de Covid-19.

« Jean-Marc Laborderie a des contacts tous les jours avec les joueurs et le staff. Il a un rapport avec des prises de température, des états cliniques, des recherches de toux, de fatigue. Tout cela est rapporté quotidiennement. David Mouriesse fait le même travail auprès de l’équipe féminine, ainsi que Kamel Mjid pour le groupe Pro 2 », a expliqué le directeur médical de l' Olympique Lyonnais.

« C’est un suivi quotidien de l’ensemble des joueurs et du staff. On peut savoir en quelques heures s’il y a un problème et si on peut intervenir », a-t-il poursuivi.

Pelissier à l'écoute des préoccupations des joueurs de l'OL

Franck Pelissier et son staff donnent également des conseils, « comme la limitation des contacts avec les membres de la famille, les amis, les enfants de bas âge ». Ils répondent aussi aux préoccupations des joueurs de l’OL, « car ils peuvent avoir des inquiétudes, du stress permanent… ».