OM : Révélations, Pape Diouf aurait pu rejoindre le Stade Rennais

Ancien président de l’Olympique de Marseille, décédé mardi dernier des suites du coronavirus, Pape Diouf aurait pu prendre les commandes d’un autre de Ligue 1. Le Stade Rennais l’a approché en vue de succéder à Olivier Létang.

Pape Diouf a été approché par le Stade Rennais

Pape Diouf est décédé mardi dernier à Dakar au Sénégal après avoir été contaminé par la pandémie actuelle. La disparition du dirigeant émérite qui a marqué l’histoire de l’Olympique de Marseille touche l’ensemble du football français. L’ancien président de l’OM (de 2005 à 2009) aurait pu prendre les rênes d’un autre club de Ligue 1.

Le journaliste Philippe Doucet a en effet révélé que Pape Diouf a été approché par le Stade Rennais. Le club breton envisageait de le nommer à la place d’Olivier Létang, qui a été limogé début février. « Une fois qu'il a quitté l'OM, vous vous doutez bien qu'il a eu de multiples propositions pour reprendre d'autres clubs en tant que président. Il a toujours dit non », a d’abord déclaré notre confrère de Canal +.

« Puis cet hiver, je peux le dire maintenant, il a été approché par le Stade Rennais alors qu'Olivier Létang n'était pas encore éjecté. (...) Pape a été contacté, on en a beaucoup parlé, au point d'ailleurs qu'à un moment on a émis l'idée que je pourrais apporter une touche bretonne à sa candidature en le suivant éventuellement. Et là, j'ai senti que pour la première fois depuis longtemps, il était titillé et qu'il aurait peut-être dit oui », a ajouté Philippe Doucet.

Finalement, le Stade Rennais a nommé Nicolas Holveck comme président exécutif du club.