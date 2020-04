Barça : Antoine Griezmann s'immisce dans le clash Benzema-Giroud

Antoine Griezmann a été interpellé sur la récente sortie de Karim Benzema à l’encontre d’Olivier Giroud. L’attaquant du Real Madrid ne s’était pas montré tendre envers son homologue de Chelsea.

Antoine Griezmann se prononce sur la polémique entre Benzema et Giroud

La récente sortie de Karim Benzema au sujet d’Olivier Giroud suscite pas mal de réactions. Cette fois, c’est Antoine Griezmann qui a été interpellé suite aux propos de l’attaquant du Real Madrid. L’attaquant du Barça refuse de prendre parti.

« Je ne peux pas répondre à tout cela, cela pourrait me causer des ennuis », a confié Antoine Griezmann sur la plateforme de gaming Twitch. Coéquipier d’Olivier Giroud en équipe nationale, l’attaquant du FC Barcelone préfère saluer l’apport du joueur de Chelsea lors du Mondial remporté en Russie.

« J’adore Olivier Giroud, c'est un bon joueur et il nous a aidés à remporter la Coupe du monde. Et c'est important dans la vie », a souligné Antoine Griezmann. Il faut dire que Karim Benzema ne s’était pas montré tendre envers son rival de Chelsea. Le buteur du Real Madrid avait raillé les comparaisons faites entre lui et l’ancien Gunner.

Karim Benzema avait rétorqué en se comparant à un bolide de Formule 1. L’avant-centre du Real ne voit le chouchou de Didier Deschamps que comme un kart. Il faut dire que KB9 est écarté des Bleus depuis 2016 à cause d’affaires extra-sportives. Le sélectionneur de l’équipe de France lui préfère Olivier Giroud pour la « cohésion de groupe ».