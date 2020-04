LOSC : Gérard Lopez proche d'un grand coup en Ligue 2 ?

Homme d’affaires, Gérard Lopez envisage de faire une nouvelle acquisition en Ligue 2. Selon Le Petit Lillois, le président du LOSC voudrait acquérir le Valenciennes FC.

Après le LOSC, Valenciennes dans le viseur de Gérard Lopez

Arrivé au LOSC en 2017, Gérard Lopez a réussi à remettre le Lille OSC sur le devant de la scène. Le président lillois n’entend pas s’arrêter là. Selon Le Petit Lillois, le patron des Dogues veut frapper un grand coup en Ligue 2.

Le portail pro-lillois révèle ainsi que le président veut s’offrir le Valenciennes FC. La source indique que le boss du club nordiste voudrait y prêter des joueurs en manque de temps jeu au LOSC. L’idée serait de les faire « évoluer dans un effectif moins concurrentiel que celui de Christophe Galtier ».

Outre cela, Le Petit Lillois croit savoir que Gérard Lopez serait las d’attendre une montée du RC Lens en Ligue 1. Le rival historique du LOSC patauge en Ligue 2 depuis cinq saisons. Pour Le Petit Lillois, c’est pour raviver les derbies entre Valenciennes et les Sang et Or que le patron du LOSC voudrait aussi acquérir le VAFC.

D’après le média, le président du LOSC voudrait que les joueurs prêtés par le LOSC figurent sur la feuille de match lors des derbies contre le Racing. Les négociations entre Gérard Lopez et la direction valenciennoise auraient déjà été entamées.