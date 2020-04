Bordeaux : Coronavirus, les Girondins vers une pratique innovante

Les Girondins de Bordeaux s’adaptent face à la propagation du coronavirus. Le club bordelais devrait mettre en place une nouvelle méthode d’entrainement permettant à ses joueurs de garder la forme durant cette période délicate.

Bordeaux va passer au cyber-entrainement

Pour éviter la propagation du coronavirus, bon nombre de compétitions sportives sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les fédérations ont suspendu leurs compétitions et les clubs ont arrêté leurs entrainements. Toutefois, certaines écuries ont trouvé la solution pour continuer à s’entrainer. Au Bayern Munich, les joueurs continuent de s’entretenir et de s’entrainer à distance avec le staff du club via une plateforme en ligne. Une nouvelle méthode qui inspire d’autres clubs européens.

En effet, L’Équipe révèle que les Girondins de Bordeaux vont eux aussi adopter ce concept novateur du cyber-entrainement. Le club bordelais devrait mettre en place une plateforme en ligne, permettant d’effectuer des séances collectives à distance. En d’autres termes, les joueurs de Bordeaux, en ligne, pourront participer ensemble à une séance dirigée depuis le centre d’entrainement. Cette nouvelle façon de s’entrainer permettra au club de Bordeaux de conserver un lien entre tous les membres de l’équipe.

Par ailleurs, l’ensemble du groupe de Paulo Sousa est équipé de montres spécifiques permettant au staff de recevoir différentes données comme la fréquence cardiaque.