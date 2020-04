Stade de Reims : Yunis Abdelhamid et son hygiène alimentaire

Yunis Abdelhamid reste d’un professionnalisme remarquable même en ces temps de confinement. Cette situation inédite n’empêche pas le joueur expérimenté du Stade de Reims de garder une hygiène alimentaire rigoureuse.

Yunis Abdelhamid très attentif à son hygiène alimentaire

A 32 ans bien comptés, Yunis Abdelhamid est toujours performant, comme le montre sa saison avec le Stade de Reims (5e de Ligue 1). Selon les informations de L’Equipe, le défenseur central marocain tient la clé de sa réussite, une hygiène alimentaire irréprochable, pendant le championnat comme en temps de confinement. Du haut de son 1,88 m et fort de ses 83 kg, le Rémois contrôle son poids au quotidien et ne s’autorise la consommation de viande ou de poisson qu’une ou deux fois par semaine. En revanche, le colosse marocain consomme de bonnes quantités de haricots rouges, de pois chiches et des céréales.

Pour son entraîneur David Guion, Yunis Abdelhamid est l'exemple parfait du joueur qui adhère totalement aux entraînements. Le coach rémois ne se rappelle pas avoir « laissé trois séances pour souffler » au défenseur central. Et pourtant, ce dernier « passe rarement au travers des matches », pendant lesquels il est souvent d’une concentration sans faille. Pour le défenseur de Reims, « il n’est pas nécessaire de s’économiser », conclut David Guion.