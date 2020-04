Real Madrid Mercato : James Rodriguez invité à prendre la porte

Revenu au Real Madrid cette saison, James Rodriguez n’a pas pu récupérer sa place de titulaire chez les Merengue. Pour Carlos Valderrama, il est temps que son compatriote tourne la page madrilène.

Carlos Valderrama pousse James Rodriguez au départ

Le deuxième passage de James Rodriguez au Real Madrid est une véritable galère. Le milieu offensif colombien n’entre même plus dans les plans de Zinedine Zidane. Le coach madrilène n’attendrait que le prochain mercato pour se débarrasser du joueur 28 ans. Un départ que valide Carlos Valderrama.

La légende colombienne estime que son jeune compatriote ne va pas manquer de club pour se relancer. Pour Carlos Valderrama, il est temps que Rodriguez quitte définitivement le Real Madrid. « C'est un grand joueur, il l'a déjà prouvé. Il peut être titulaire pour n'importe quelle autre équipe, il a la qualité pour jouer n'importe où dans le monde », a confié Valderrama sur Caracol Radio.

Après deux saisons au Bayern Munich où il était prêté, on s’attendait à un meilleur rendement de l’ancien monégasque. Pas aidé par les blessures, James Rodriguez vit plutôt une nouvelle saison difficile au Real Madrid. Le meilleur buteur de la Coupe du monde 2014 n’a joué que 13 matches cette saison et compte un but et deux passes décisives.

James Rodriguez entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain. Recruté à 75 millions d’euros, le milieu colombien devrait être bradé.