Real Madrid : Une ancienne vedette du club est décédée

Une tragique nouvelle pour le Real Madrid ! L’ancien défenseur central du club madrilène, Goyo Benito, est décédé ce jeudi à la suite d'une longue maladie.

Real Madrid : Goyo Benito est décédé à l’âge de 73 ans

Le Real Madrid est en deuil. L’ancien défenseur central du club madrilène, Goyo Benito est décédé à l’âge de 73 ans. Son décès a été confirmé par le club madrilène via son site officiel. « Le Real Madrid C.F., son président et sa direction sont profondément attristés par le décès de Goyo Benito, l'une des grandes légendes de notre club », peut-on lire dans le communiqué du club.

Le club madrilène tient à exprimer « ses condoléances et son affection à son épouse, Paule, à ses enfants, Patricia et Rubén, ainsi qu'à toute sa famille et ses êtres chers, des condoléances qu'il adresse aux Madridistas du monde entier ».

Goyo Benito fait partie des anciennes légendes du Real Madrid. Il a défendu les couleurs madrilènes durant 13 saisons (de 1968 à 1982). Il a disputé 420 matchs toutes compétitions confondues. Avec le club madrilène Goyo Benito a remporté six titres de champion de Liga et 5 Coupes du Roi. Il a également porté à 22 reprises le maillot de la sélection nationale d'Espagne, la Roja.

Goyo Benito « restera à jamais comme l'un des plus grands défenseurs de l’histoire du club merengue ».