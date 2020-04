Stade Rennais : Comment Stéphan gère les Rennais à distance ?

À l’image des autres clubs de Ligue 1, le Stade Rennais a stoppé ses entrainements en raison de la crise du coronavirus. Mais cela n’empêche pas Julien Stéphan de garder un oeil sur son groupe.

Stade Rennais : Julien Stéphan toujours en contact avec ses joueurs

Comme tous les habitants de la France, Julien Stéphan est confiné chez lui à domicile en raison de la crise du coronavirus. Le coach du Stade Rennais a alors plus de temps à passer avec sa famille. « Ça permet de profiter de moments différents, privilégiés, avec sa femme et ses enfants. On n'est pas habitué à les vivre en temps normal », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Parisien.

Mais Julien Stéphan garde en mémoire la reprise du championnat. Il ne souhaite pas voir ses joueurs revenir avec un gros manque de condition physique. Ce qui serait un véritable handicap pour le Stade Rennais, 3e de Ligue 1 après 28 journées. Le club de Rennes a alors préparé un programme d’entretien physique spécialisé pour permettre à chaque joueur de garder la forme en cette période de confinement. Le coach breton reste aussi en contact quotidien avec le staff médical, qui s’enquiert tous les jours des nouvelles de chaque joueur.

Julien Stéphan appelle lui-même ses hommes pour prendre des nouvelles. L'objectif est surtout de conserver le lien social avec tous les membres de l'équipe. « Concrètement, que ce soit mes adjoints ou moi-même, on demeure en relation étroite avec les joueurs. On a un suivi détaillé pour chacun d'eux. Ils doivent respecter un programme précis. Certains s'y attellent chez eux, sur des tapis de course, d'autres à l'extérieur en respectant le périmètre autorisé d'un kilomètre », a-t-il expliqué.