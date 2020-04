FC Nantes : Reprise de la Ligue 1, Kita fait une proposition

Waldemar Kita, le président du FC Nantes veut voir la Ligue 1 reprendre. Et il propose de reprendre les entrainements à la mi-avril.

FC Nantes : Kita veut reprendre les entrainements le 15 avril

Le patron du FC Nantes espère reprendre le chemin de la Jonelière, alors que la propagation du coronavirus n’est pas encore totalement maitrisée. Dans une interview au site News Tank, Waldemar Kita rappelle qu’il a fait une proposition à la LFP lors d’un groupe de travail. Le dirigeant des Canaris a en effet proposé de « reprendre l'entrainement le 15 avril au moins, jusqu'au 15 mai ».

Mais évidemment, avec des mesures de précaution contre le Covid-19. « Que les joueurs soient enfermés dans un campus comme pour une préparation d'avant-saison, avec un contrôle médical préalable. Tout le monde doit être contrôlé, les joueurs professionnels, le staff technique et le corps médical. Et il n'y a personne d'autre », a indiqué le patron du FC Nantes, dans des propos relayés par Le Parisien.

La reprise d'une vie normale le 15 avril est-elle possible ?

« Pourquoi est-ce que je parle du 15 avril ? Parce que ça correspond aux statistiques que j'ai vues pour d'autres pays, Chine, Corée du Sud, Japon... Et je vous signale que des clubs allemands reprennent l'entrainement », a expliqué Waldemar Kita.

Et le responsable du FC Nantes ne s’arrête pas là. Il estime que « chaque secteur d'activité doit se déterminer et faire en sorte de reprendre une vie normale le plus rapidement possible ».