Barça Mercato : Ter Stegen fixe sa condition pour prolonger

Le FC Barcelone aimerait prolonger son gardien de but, Marc-André ter Stegen. Mais le portier allemand pose certaines conditions avant de renouveler son bail expirant en juin 2022.

Le FC Barcelone fixé pour la prolongation de Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen est l’un des joueurs importants du FC Barcelone et sa prolongation serait un dossier prioritaire pour les dirigeants catalans. La direction du Barça aimerait en effet étendre le contrat de son gardien de but, courant jusqu’en juin 2022. Et l’international allemand n’est pas opposé à une prolongation de son bail, sauf qu’il pose des conditions pour rempiler avec le FC Barcelone.

Selon les informations du journal Sport, le gardien de but réclamerait une grosse augmentation salariale. Marc-André ter Stegen, qui perçoit environ 5 millions d’euros net la saison, voudrait doubler ses émoluments pour atteindre environ 10 millions d’euros par an. Des exigences salariales plus ou moins élévées pour le Barça.

Une proposition déclinée

En effet, le FC Barcelone n'a toujours pas répondu favorablement aux demandes du portier allemand. Bien au contraire, le média ibérique explique que le club catalan aimerait plutôt prolonger son gardien de but jusqu'en 2025 avec la possibilité de renouveler trois ans supplémentaires en fonction de ses performances. Mais le clan du joueur de 27 ans campe sur sa position et aurait vite décliné cette proposition. Ce désaccord entre les deux parties pourrait profiter aux éventuels courtisans. Le Bayern Munich serait à l’affut pour le gardien de but barcelonais.