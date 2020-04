Bayern Munich : Rummenigge, le coronavirus, un mal pour un bien

Les dirigeants des clubs sont inquiets face aux conséquences négatives de la crise sanitaire sur l’économie de leurs écuries respectives. Mais Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d'administration du Bayern Munich, voit plutôt un aspect positif dans la pandémie de coronavirus.

Rummenigge évoque un arrêt de l’inflation

La Bundesliga, comme d’autres championnats européens, est suspendue jusqu’à nouvel ordre à cause du covid-19. Une suspension qui pèse déjà sur les finances des clubs qui ont commencé à mettre leurs salariés en chômage partiel ou à diminuer les salaires des joueurs.

Mais Karl-Heinz Rummenigge n’est pas inquiet. Le dirigeant du Bayern Munich se réjouit même de cette situation inédite car elle « porte en elle une chance ». Dans des propos accordés au magazine du Bayern Munich, le responsable allemand estime que c’est l’occasion d’arrêter « les salaires et les indemnités de transfert » qui « ont atteint des montants malsains ». Karl-Heinz Rummenigge se dit convaincu que la crise sanitaire va « au moins conduire à stopper ce 'toujours plus, toujours plus cher, toujours plus vite' » et « établir un nouvel équilibre ».

Le Bayern Munich est l’un des rares clubs européens qui présente une situation financière solide malgré la suspension de la Bundesliga. A la 25ème journée, avant l'arrêt du championnat, le Bayern Munich était 1er avec 55 points.