OM : Diouf, Julien Fournier pointe l’indifférence de Marseille

Julien Fournier a réagi à la disparition de Pape Diouf, ancien président de l’OM (2005-2009). Après avoir évoqué la grandeur de l’illustre disparu, le directeur sportif de l’OGC Nice a dénoncé la platitude des hommages déjà adressés par les dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Les éloges de Julien Fournier pour Pape Diouf

Les hommages continuent de tomber à la mémoire de Pape Diouf, décédé mardi soir à Dakar après avoir été contaminé par le coronavirus. Julien Fournier, qui a bien connu l’ancien dirigeant marseillais, n’a pas manqué de lui rendre ses hommages. Dans les colonnes de Nice-Matin, le responsable niçois a estimé que Pape Diouf, Marcel Leclerc et Bernard Tapie étaient les « trois plus grands présidents » que l’Olympique de Marseille ait connus. Selon Julien Fournier, les successeurs du natif d’Abéché (Tchad) « ne lui sont jamais arrivés à la cheville » et il était d’une popularité telle qu’ « on ne voyait que lui dans les rues ».

Des hommages insignifiants de l’OM pour Pape Diouf ?

Julien Fournier a ensuite dénoncé les petits hommages de l’OM pour l’ancien journaliste. Selon le responsable niçois, les dirigeants phocéens n’ont pas encore rendu des hommages mérités à l’illustre disparu. Il estime même que « les témoignages du PSG et de l’OL sont beaucoup plus poignants que l’OM qui n’est pas à la hauteur encore une fois ».

Jacques-Henri Eyraud a promis de rendre des hommages mérités au disparu après la crise sanitaire.