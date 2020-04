OM : L’entraîneur qui a le plus marqué le club est un belge

À l’OM, les entraîneurs ne font pas le club, mais certains coachs laissent des traces difficiles à effacer. Malgré les techniciens célèbres qui se sont succédés sur le banc de l’Olympique de Marseille, un nom reste devant les autres dans la mémoire historique des supporters.

Le meilleur coach de l'histoire de l'OM

Les nouveaux fans de l’Olympique de Marseille ne manqueront pas de vous citer Eric Gerets, Marcelo Bielsa ou même Didier Deschamps lorsqu’ils seront interrogés sur le nom du coach qui a le plus marqué le club. Et pourtant le bon entraîneur est passé sur le banc de l’OM il y a bien plus longtemps, entre 1991 et 1993.

Le quotidien L’équipe, a initié un sondage dans lequel il demande aux lecteurs de désigner le nom de l’entraîneur qui a le plus marqué l’histoire de l’ OM. Les trois noms cités ci-dessus sont certes dans la liste, mais arrivent loin derrière Raymond Goethals, un Belge, l’homme qui a amené l’Olympique de Marseille à l’unique sacre des Français en Ligue des Champions.

Ce technicien natif de Forest (Belgique) n’est plus de ce monde depuis le 6 décembre 2004. Et pourtant, son nom est resté dans l’histoire du club, loin devant celui de son compatriote Eric Gerets. Raymond Goethals a mené l'Olympique de Marseille à son titre de champion d'Europe en 1993 (Ligue des Champions). Les noms d’Eric Gerets, l’Argentin Marcelo Bielsa ou du français Didier Deschamps figurent dans les choix.

André Villas-Boas, même s’il n’a pour le moment rien gagné avec l’OM, reste aussi dans le top 5 des techniciens.