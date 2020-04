Foot anglais : Vers la délocalisation de la Premier League en Chine ?

Le foot anglais est à l’arrêt au même titre que les autres championnats des pays d’Europe à cause du coronavirus. Les dirigeants des clubs de Premier League vont tenir une réunion décisive par vidéoconférence ce vendredi, pour statuer sur l’issue de la saison.

Le foot anglais délocalisé en Chine ?

Le championnat de foot anglais, la Premier League, est présentement à l’arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. Cette pause forcée a de lourdes conséquences sur les finances des équipes anglaises, considérées sur ce plan comme les plus solides d’Europe. En effet, avec cette décision de suspendre les matchs, les clubs n’encaissent plus de recettes pour les billets d’entrée dans les stades.

Mais la plus grosse perte dans les recettes des clubs de foot anglais reste les droits TV. Si la saison 2020 de la Premier League venait à s’arrêter là, les clubs perdraient 762 millions de livres sterling, soit 870 millions d'euros de droits télé. Avec cette perte, l’idée d’arrêter le championnat maintenant est inconcevable pour certains dirigeants. Il faut noter que les clubs continuent de payer les faramineux salaires de leurs joueurs et leurs autres salariés.

D’après The Athletic, média en ligne sans publicité de journalistes de plusieurs pays, un club britannique aurait fait une proposition qui sera débattue ce vendredi. En effet, ce club au nom gardé secret proposerait que la Premier League se poursuive sur le sol chinois.

La délocalisation du championnat anglais en Chine permettrait au moins d’encaisser les droits TV. Si cette proposition venait à être adoptée, chaque club de Premier League serait amené à trouver une ville d’accueil dans les 22 principales villes de la République populaire de Chine.