Man City Mercato : Accord secret entre Leroy Sané et le Bayern ?

Selon la presse allemande, le Bayern Munich serait en discussion avancée avec l'attaquant de Manchester City, Leroy Sané. Mais ce dossier est loin d’être bouclé entre les différentes parties.

Leroy Sané avait un accord avec le Bayern Munich

Ce n’est plus une surprise, le Bayern Munich souhaite renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato. Pour ce faire, les Munichois voudraient attirer Leroy Sané de Manchester City. Déjà intéressé par le joueur l’été dernier, le club bavarois insisterait pour son transfert lors du prochain mercato. Et l’international allemand, qui n’a plus joué avec les Cityzens depuis le mois d’août en raison d’une grave blessure au genou, n’est pas insensible au charme du Bayern Munich.

Bild Sport révèle en effet que le Bayern Munich avait trouvé un « accord contractuel » avec le joueur durant le dernier mercato hivernal. Leroy Sané avait donné son feu vert pour rejoindre le club allemand l’été prochain. Seulement l’attaquant des Cityzens a changé d’agent et cela oblige les deux parties à renégocier.

L'ailier polyvalent attise la convoitise de plusieurs clubs. Le PSG, Real Madrid et le FC Barcelone seraient également sur ses traces. Mais le joueur de 24 ans donnerait sa préférence au Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour les Munichois qui s’activent en coulisse afin de boucler ce dossier. À une année de la fin de son contrat avec Manchester City, Leroy Sané semble plus que jamais proche de rejoindre le navire bavarois.