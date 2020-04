ASSE : Covid-19, Boudebouz justifie son don à hôpital de Colmar

Ryad Boudebouz, le milieu offensif de l’ASSE avait apporté son soutien à hôpital de Colmar, en Alsace. Lors du tournoi de l’AM Cup, il a expliqué son geste pour la lutte contre le coronavirus.

ASSE : Boudebouz, « c’est très important d’aider ma ville natale »

Colmar, la ville natale de Ryad Boudebouz est durement touchée par le Covid-19. Pour lutter contre la pandémie, le joueur de l’ASSE a fait un important don à l'hôpital Pasteur. « Étant Colmarien, et voyant que les habitants de sa région natale étaient particulièrement touchés par le coronavirus, Ryad trouvait normal d'aider l'hôpital Pasteur, puisqu'il le pouvait », avait expliqué le frère du joueur, dans le quotidien L’Alsace, le 30 mars.

Interrogé sur la chaîne Twitch, Ryad Boudebouz a justifié son geste. « C’est très important d’aider (le personnel hospitalier, NDLR). C’est ma ville natale et je sais qu’il y a beaucoup de cas en Alsace et surtout à Colmar et à Mulhouse. Restez à la maison », a expliqué le N° 7 de l’ASSE, dans des propos relayés par Evect.

Confinement : Ryad Boudebouz en profite pour se reposer

L’international algérien a également été questionné sur sa vie en confinement. « Le football, ça manque c’est sûr. C’est dur de ne pas jouer », a-t-il répondu. Toutefois, Ryad Boudebouz se réjouit de « rester avec sa famille ». « C’est un moment dont il faut profiter pour bien se reposer », a conseillé la recrue estivale de l’ASSE.