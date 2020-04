OM : Villas-Boas révèle les deux raisons du succès de Marseille

L’OM a carburé cette saison et occupe la 2e place de Ligue 1, suspendue jusqu’à nouvel ordre. André Villas-Boas explique cette performance de l’Olympique de Marseille par la ferveur des supporters et l’apport des joueurs.

Villas-Boas surpris par la passion des supporters

Le coaching d’André Villas-Boas, arrivé sur le banc fin mai, a régulièrement été mis en avant pour expliquer le succès de l’OM cette saison. Mais le technicien portugais se veut humble. Il estime que les supporters sont largement à l’origine des performances de l’Olympique de Marseille. Dans les colonnes de L’Equipe, le coach olympien a expliqué avoir « été surpris, en bien, par ce stade et cette ferveur » et a déclaré avoir « été bien reçu » par les fans marseillais. Des supporters qui veulent que leurs joueurs montrent des valeurs d'implication, de courage, d’intensité et de détermination.

Le coach phocéen tire le chapeau à ses joueurs

André Villas-Boas a en outre évoqué l’apport des joueurs dans le succès de l’OM. Il a rappelé que « le groupe a peu changé, mais chacun s'est transfiguré, individuellement ».

Seuls le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez, le buteur argentin Dario Benedetto et le milieu de terrain français Valentin Rongier ont été recruté l’été dernier.