OL : Tous les groupes de supporters mobilisés contre le Covid-19

Les supporters de l’OL se sont unis contre le coronavirus. Ils se sont engagés à aider le personnel hospitalier lyonnais, dans la lutte contre la pandémie.

OL : Union sacrée des supporters de Lyon contre le coronavirus

« Ensemble contre le Covid-19 ». C’est le message suivi par les groupes de supporters de l’OL en se mobilisant contre le coronavirus. Kop Virage Nord et Lyon 1950 ont été les premiers à se montrer solidaires du personnel soignant de Lyon. Dans un message sur son site internet, l’OL a félicité les deux groupes.

« Bravo au Kop Virage Nord, dont le premier réflexe a été de relayer l’appel aux dons lancé par la Fondation Hospices Civils de Lyon, afin d’aider la recherche et l’achat de matériel. Bravo aux Lyon 1950 qui se sont rendus à plusieurs reprises à l’hôpital de la Croix Rousse et à celui de Lyon Sud pour offrir des goûters, des boissons et autres surprises pour encourager les soignants », a informé l’OL.

L'OL loue la mobilisation de ses fans contre le Covid-19

Les autres groupes de supporters de l’Olympique Lyonnais, Amicale des Rouge & Bleu, la Brigade Lyon, l’OL Museum, Générations OL, OL Ang’Elles et le Kop Fenottes, ont également manifesté leur solidarité et ont apporté leur aide dans la lutte contre la pneumonie virale.

« Ils ont maintenu le lien entre leurs membres grâce à divers challenges, tout en relayant les consignes de confinement, ainsi que les messages d’encouragements et les activités sportives proposées par les joueuses et les joueurs de l’OL », a indiqué le club rhodanien.