Barça Mercato : La recrue Junior Firpo déjà sur le départ ?

Recruté l’été dernier en provenance du Bétis Séville, Junior Firpo pourrait déjà quitter le Barça. La presse italienne révèle même qu’un cador de Serie A serait intéressé par le latéral de 23 ans.

Bientôt la fin entre Junior Firpo et le Barça ?

Une saison et il s’en va. Tel est le scénario qui pourrait se produire pour Junior Firpo au FC Barcelone. Le jeune latéral était présenté comme le successeur de Jordi Alba sur le couloir gauche de la défense blaugrana. Seulement, l’ancien joueur du Bétis Séville peine à s’imposer au Barça. Un club italien voudrait le récupérer au prochain mercato.

Selon La Gazzetta dello Sport, Junior Firpo intéresserait l'AS Roma. Les Giallorossi apprécieraient notamment le profil du défenseur. Comme Jordi Alba, il est un latéral tourné vers l’attaque. A Rome, le défenseur de 23 ans devrait retrouver son ancien coéquipier Carles Perez. L’ailier de 22 ans a rejoint la Louve en janvier en provenance du Barça.

Seulement, La Gazzetta dello Sport craint que Junior Firpo ne soit pas intéressé par un départ pour le moment. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2024, le jeune latéral pourrait se donner du temps pour s’imposer chez les Blaugranas et assurer ainsi la relève. L’ancien sévillan compte 17 matches cette saison, dont 13 en tant que titulaire. Il s’est montré décisif à deux reprises, un but et une passe décisive.

Pour Calciomercato, le Barça pourrait pousser Junior Firpo vers l’Italie et ainsi l'inclure dans l’opération Lautaro Martinez.