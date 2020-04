Coronavirus : Les coachs de Ligue 1 et 2 aident les hôpitaux

Les entraineurs de Ligue 1 et Ligue 2 se sont engagés dans la lutte contre le coronavirus. Ils ont adhéré à la collecte de fonds initiée par leur syndicat, l'Unecatef.

Coronavirus : Les coachs des clubs professionnels collectent 140 000 €

Les techniciens de Ligue 1 et Ligue 2 ne sont pas restés les bras croisés face à l’élan national de solidarité contre le coronavirus. Ils ont répondu spontanément à l’appel de leur syndicat, l'Union nationale des entraineurs et cadres techniques du football (Unecatef).

Rudi Garcia, coach de l’OL et Philippe Hinschberger entraineur de Clermont Foot se sont porté au-devant de l’initiative. Et ils ont réussi à mobiliser leurs confrères dans la guerre contre le Covid-19. Ainsi, les techniciens des clubs professionnels ont fait parler leur coeur. Ils ont cotisé près de 140 000 €. Un don entièrement destiné aux hôpitaux de France.

Entraineurs et joueurs au chômage à cause du Coronavirus

Il faut rappeler que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont été suspendues depuis le 13 mars, en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus. Les entraineurs et leurs joueurs sont donc au chômage. Les clubs et les responsables de la FFF et de la LFP multiplient les réunions, afin de trouver de nouvelles dates pour une possible reprise de la saison. Évidemment, si le Covid-19 prend du recul et que les conditions sanitaires sont réunies.