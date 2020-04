PSG Mercato : Bombe, Thiago Silva parti pour rester au Brésil ?

Las d’attendre un signe de Leonardo, Thiago Silva se serait résolu à quitter le PSG. Actuellement au Brésil, le défenseur de 35 ans n’exclut pas de s’installer définitivement sur ses terres, loin de l’Europe.

Thiago Silva dévoile sa prochaine destination

Thiago Silva ne se fait plus de doute sur son futur. D’abord déterminé à obtenir une prolongation au PSG, le défenseur brésilien ne se fait plus d’illusion. En fin de contrat, il devrait, sauf retournement de situation, quitter le Paris Saint-Germain au terme de la saison et le capitaine parisien aurait une idée claire de son prochain club.

Actuellement au Brésil à cause du coronavirus, Thiago Silva compte bien y revenir, plus tard. Le défenseur de 35 ans se voit vivre une nouvelle expérience avec un club local. Passé par Fluminense, le défenseur du PSG veut revenir aider cette équipe en signe de gratitude.

Dans un entretien en ligne avec Caio Ribeiro, O Monstro a révélé que Fluminense l’avait aidé alors qu’il traversait une mauvaise passe. « Cette gratitude est au-dessus de tout. Je pense que oui, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot », a confié Thiago Silva lors de cet échange.

Âgé de 35 ans, Thiago Silva a peu de chance de se voir proposer une prolongation de contrat par Leonardo. Intéressé par un retour au bercail, il devra renoncer à son gros salaire à Paris. Avec des revenus estimés à 14 millions d’euros, il est l’un des plus gros salaires de l’effectif parisien.