OL : Infirmerie, de bonnes nouvelles tombent pour Memphis Depay

Blessé en décembre, Memphis Depay est sur la voie de la guérison. Selon un médecin du club, l’attaquant néerlandais devrait même signer son retour à l’entraînement.

Memphis Depay bientôt de retour à l’entraînement à l’OL

Actuellement aux Pays-Bas, Memphis Depay poursuit sa rééducation. En contact avec le Néerlandais, Franck Pelissier révèle que la récupération de l’attaquant de 26 ans est en bonne voie. Les craintes observées lors des premières semaines de travail du joueur sont dissipées.

« C’est un sportif de haut niveau qui a une envie démesurée d’exercer son sport, il est tellement demandeur qu’un risque supplémentaire existait. Mais sa récupération a été excellente », a fait savoir le directeur médical de l’OL à L’Equipe. Franck Pelissier révèle même que Memphis Depay souhaite déjà revenir à Lyon pour « finir sa réathlétisation ».

Adelaïde aussi sur la bonne voie

Seulement, avec le confinement actuel, l’attaquant lyonnais devra attendre avant de retrouver le Groupama OL Training Center. D’après Franck Pelissier, Memphis Depay devait normalement entamer la phase de réathlétisation dans la quinzaine du mois d’avril. Comme pour le Néerlandais, le médecin lyonnais est optimiste pour son coéquipier Jeff-Reine Adelaïde.

Egalement en rééducation, Jeff-Reine Adelaïde devrait signer son retour en même temps que Memphis Depay. « Ils se sont blessés le 15 décembre, médicalement nous avions fixé un délai de six mois, soit le 15 juin. Et aujourd’hui on pense que les deux pourront jouer sans restriction le 15 juin », a ajouté le médecin. Ils pourraient donc toujours aider Lyon étant donné que les compétitions sont actuellement suspendues.