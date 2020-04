OL : Fernando Marçal lève un coin de voile sur son confinement

Fernando Marçal, défenseur de l’OL, s’ennuie à mourir depuis qu’il est retranché chez lui avec sa famille. Mais il reconnait que c’est un mal pour un bien.

OL : les assurances de Marçal aux supporters lyonnais

À l’image de son coéquipier et compatriote Rafael, Fernando Marçal a des fourmis dans les jambes. Le polyvalent arrière de l’OL ne cache pas son envie de rejouer. Et surtout de remonter la pente avec l’Olympique Lyonnais (7e), lors des dix dernières journées de Ligue 1.

Face aux défis qu’il compte relever si le championnat reprend, le Brésilien se prépare activement, afin d'être opérationnel dès le coup d’envoi. « On travaille chez nous, on ne lâche rien. L’objectif est de rester en forme… », a-t-il confirmé sur olweb. Fernando Marçal a assuré aux supporters de l’OL que lui et ses coéquipiers « sont prêts à tout donner et à gagner quand le championnat reprendra ».

Fernando Marçal conseille de rester tranquille chez soi

Confiné depuis le 17 mars, le joueur de 31 ans vit « une période compliquée », car a-t-il glissé : « le confinement commence à être un peu long ». Mais face à la propagation rapide du coronavirus, « il est important de rester tranquille » selon Fernando Marçal. « Il faut rester confiné chez nous pour garder la santé et surtout celle de nos anciens, car ce virus est dangereux », a-t-il recommandé dans son message aux fans de l’OL.