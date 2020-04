Bordeaux : Covid-19, le défenseur des Girondins fait un don

Maxime Poundjé, défenseur de Bordeaux, et son père ont fait un don pour le compte de la cagnotte solidaire des Girondins, pour la lutte contre le Covid-19.

Bordeaux loue le geste de La Fondation Pauline Poundjé

La cagnotte initiée par Bordeaux a enregistré le don de La Fondation Pauline Poundjé. Cette dernière a été créée par Maxime Poundjé (27 ans) et son paternel. Elle porte le nom de la mère de l'arrière latéral gauche des Girondins. Soutenant traditionnellement des projets au Cameroun, pays d’origine de la famille Poundjé, la Fondation a été sensible à l’initiale de Bordeaux : « Les Pièces Blanches ».

« Elle a versé un don conséquent à la cagnotte solidaire du club, en ligne sur Leetchi depuis quelques jours. Un beau geste qui permettra aux Girondins de reverser de l’argent au CHU de Bordeaux. Encore merci à la Fondation Pauline Poundjé pour ce don », a informé le club au scapulaire, ce vendredi, sur son site internet.

Les Girondins remercient les donateurs pour la cagnotte solidaire

En conclusion, les Marine et Bleu ont remercié les 200 donateurs et plus. « L’occasion pour le club de remercier chaleureusement tous les gens qui se mobilisent sur la cagnotte. Ensemble, nous parviendrons à soulager le corps médical en lui procurant le matériel dont il a besoin », ont-ils écrit.