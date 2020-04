OL : Les JO reportés, une bonne nouvelle pour Bruno Guimaraes ?

Avec la crise sanitaire actuelle, la plupart des compétitions internationales ont été reportées. Le milieu de l’OL Bruno Guimaraes souhaitait le report des JO 2020, mais à une condition.

Bruno Guimaraes pourrait obtenir gain de cause pour les JO 2020

Comme la plupart des autres événements internationaux prévus cette année, les JO 2020 ont été reportés en 2021. Beaucoup de joueurs devant participer aux Jeux Olympiques cette année souhaitaient ne pas être frappés par la limite d’âge dans un an. C’est notamment le cas du milieu de terrain de l’OLBruno Guimaraes.

Le Brésilien de 22 ans aura un an de plus lors des JO en 2021. La limite d’âge actuelle pour les joueurs étant fixée à 23 ans, Bruno Guimaraes pourrait se retrouver pénalisé. Le milieu lyonnais invitait récemment les instances à faire une exception pour cette édition inédite. « Je demande aux organisateurs qu'ils augmentent la limite d'âge olympique d'un an, à 24 ans, pour qu'aucun athlète ne soit impacté par un événement hors-terrain qui n'est pas de notre faute », exhortait-il.

Selon le média brésilien Terra, le comité international olympique est sur le point d’exaucer Bruno Guimaraes. Cette source révèle que le CIO a discuté avec la FIFA pour changer cette règle de limite d’âge. Celle-ci pourrait passer à 24 ans. Cité par Terra, Christophe Dubi, le directeur exécutif des JO auprès du CIO, a annoncé qu’une décision devrait être rendue dans les prochaines semaines.