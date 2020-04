Ligue 1 : Communiqué de la FFF sur la reprise des championnats

Quand la Ligue 1 et la Ligue 2 vont-elles reprendre ? La Fédération Française de Football (FFF) a répondu partiellement à la question, à l’issue de sa réunion de ce vendredi 3 avril.

Reprise de la Ligue 1, pas avant la fin du confinement

La Ligue 1 et la Ligue 2 sont suspendues depuis le 13 mars, en raison de la pandémie de Coronavirus. Depuis, les morts du Covid-19 se comptent en milliers. La durée de la crise a obligé les acteurs du football français à plancher sur une possible reprise des compétitions. Face aux interrogations qui entourent le sujet, la FFF a fait une annonce sur les conditions pour la reprise des deux championnats Ligue 1 et Ligue 2.

« À ce stade de la crise sanitaire, il est encore difficile de se projeter dans la période post-pandémique. Mais la possibilité de reprise de nos championnats existe toujours. Il serait donc prématuré de prononcer aujourd’hui l’arrêt de la saison », a déclaré Noël Le Graët, via un communiqué officiel.

« La FFF prendra ainsi la décision de reprendre les championnats ou de les arrêter à l’issue de la période actuelle des mesures de confinement. Cette décision tiendra compte de l’ensemble des critères : l’impact sur nos clubs et nos licenciés, les conditions de reprise possibles, ainsi que les conditions de préparation pour les joueurs », a expliqué le responsable.

Le Graet exclut l'idée d'une montée sans descente en Ligue 1

Le patron du football français a par ailleurs annoncé les décisions suivantes : « Un système avec montée et sans descente, la déclaration d’une saison blanche pour les championnats nationaux, est exclu. Cette décision ne répondrait en effet à aucune logique sportive ».