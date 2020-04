Stade Rennais Mercato : Le Real chassé par le PSG sur Camavinga

Eduardo Camavinga est la pépite du Stade Rennais que veulent s'offrir les géants du foot européen. Le Real Madrid, déjà positionné sur le dossier, devrait rencontrer quelques difficultés. Pour cause, le géant français du moment, le PSG est entré dans la danse comme l'annonçait la source espagnole Sport.

Eduardo Camavinga, le PSG se dresse devant le Real Madrid

La qualité de la formation du Stade Rennais est de nouveau en train de se vérifier avec Eduardo Camavinga. Après Ousmane Dembelé, formé au club et propulsé au FC Barcelone via le Borussia Dortmund, le jeune milieu de 17 ans attire lui aussi les regards des grands clubs européens vers la Bretagne.

Dernièrement, les médias espagnols révélaient les intentions du Real Madrid d’arracher le transfert d'Eduardo Camavinga à la fin de la saison. Sauf qu'un autre géant du foot européen, le PSG, s'est mis sur l'affaire. Et le club francilien, comme dans le dossier Kylian Mbappé, serait prêt à soumettre à rudes épreuves les nerfs de ses concurrents sur le dossier Eduardo Camavinga.

Des proches du natif de Cabinda (Angola) confirment des contacts avec le Paris Saint-Germain. Même si les différents clubs de football attendent la fin de la crise de coronavirus avant de lancer leurs manœuvres, Paris aurait commencé à travailler sur la piste. Leonardo fait du joueur rennais une des pistes favorites de Paris cet été. Le brésilien, en recherche de nouveaux talents, ne voudrait pas laisser passer le Rennais Eduardo Camavinga.

Paris force les Madrilènes à changer de cibles

On apprend dans le même temps que les Espagnols ont commencé à préparer un plan B en cas d'échec de la piste. Les rumeurs dans la presse française indiquent que Boubakary Soumaré du LOSC est devenu la nouvelle cible du Real Madrid en prévision d’un possible échec de la piste menant au Rennais.