FC Barcelone Mercato : Un prétendant en moins pour Firpo

Barré par une forte concurrence au FC Barcelone, Junior Firpo pourrait s’en aller lors du prochain mercato estival. Cependant, un club italien ne serait plus intéressé par le défenseur portugais.

Naples aurait jeté l’éponge pour Junior Firpo

Junior Firpo vit peut-être ses derniers mois au FC Barcelone. Recruté l’été dernier pour près de 18 millions d’euros, le latéral gauche peine à convaincre sous le maillot blaugrana. Depuis le début de la saison, il n’a disputé que 12 rencontres de Liga avec le Barça. Déçus de ses performances, les dirigeants catalans songeraient alors à faire venir un nouveau défenseur lors du prochain mercato.

En effet, le FC Barcelone ne serait pas contre l’idée de recruter gratuitement Layvin Kurzawa à l’issue de la saison. Une arrivée du joueur, en fin de contrat en juin prochain avec le PSG, pousserait un peu plus Junior Firpo vers la porte de sortie. Et en cas de départ, le défenseur barcelonais aurait des touches en Serie A italienne. L’AS Rome et Naples travailleraient en coulisse pour arracher le transfert de Junior Fipo à l’issue de la saison.

Mais le Napoli aurait finalement décidé de se retirer du dossier. Le média italien Corriere dello Sport explique que le club napolitain n’aurait plus l’intention de le recruter. La raison ? Le prix réclamé par les Barcelonais auraient refroidi les ardeurs napolitaines. Le club de Naples se tournerait désormais vers des pistes moins onéreuses.