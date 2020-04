OL : Ligue 1, Aulas relance la polémique sur la saison blanche

Jean-Michel Aulas, le président de l’OL avait été attaqué de toutes parts pour sa proposition de la « saison blanche ». Mais face à la persistance de la crise du Covid-19, le dirigeant lyonnais estime qu’il n’a pas totalement eu tort d’évoquer cette idée.

OL : Aulas insiste sur son idée de « saison blanche »

Jean-Michel Aulas avait soulevé une polémique sur la fin de saison, dans une interview dans Le Monde, le 13 mars. Le patron de l’OL avait estimé que « la meilleure solution serait une saison blanche », en raison de la pandémie de coronavirus. « Le plus logique serait alors de dire : "on annule tout et on repart sur la situation du début de saison" », avait-il déclaré.

Trois semaines après sa proposition qui avait suscité une grosse polémique avec ses confrères, dont celui de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, Jean-Michel Aulas relance le débat sur la reprise de la Ligue 1.

« À une nuance près, c’est ce que l’interview du monde qui remonte à plusieurs semaines indiquait, seulement qu’à terme on serait peut-être obligé par la pandémie d’arrêter dans l’intérêt des sportifs et des supporters », a-t-il écrit sur Twitter, ce samedi 4 avril.

La FFF n'écarte pas l'hypothèse de l'arrêt définitif de la saison

Il fait indiquer que le président de la FFF a certes assuré « qu’il est prématuré de prononcer aujourd’hui l’arrêt de la saison », toutefois il n’écarte pas l’hypothèse de l’arrêt définitif. « La FFF prendra ainsi la décision de reprendre les championnats ou de les arrêter, à l’issue de la période actuelle des mesures de confinement », a communiqué Noël Le Graet, vendredi.