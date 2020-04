Ligue 1 : Crise, 8 clubs s’unissent pour sauver le Championnat

La suspension de la Ligue 1 à cause de l’épidémie de coronavirus a entraîné une crise économique au sein des clubs. Pour éviter l’effondrement économique total des clubs du championnat d’élite français, 8 clubs ont décidé de se bouger.

Ligue 1 : 8 clubs créent une cellule de crise

La Ligue 1 suspendue jusqu’à nouvel ordre, les clubs ne peuvent plus gagner d’argent puisqu’il n’y a plus de billetterie, plus de droits TV… C’est la crise économique. Certains clubs ont déjà décidé de placer leurs salariés au chômage technique et de réduire les salaires des joueurs. Mais ces mesures ne suffiront pas si la situation ne revient pas rapidement à la normale.

En attendant le retour à la normale, 8 clubs de Ligue 1 pensent avoir trouvé un moyen pour éviter la faillite économique de toutes les écuries de l’élite française. Ces 8 formations sont le PSG, l’OM, le Toulouse FC, l’OGC Nice, le Stade Rennais, le LOSC, l’ASSE et l’OL. Selon RMC Sport, les présidents de ces 8 formations ont décidé de créer un cabinet de crise afin de « réunir les compétences des clubs représentant 85% du chiffre d'affaires du football français, pour tenter de sauver économiquement l'ensemble des écuries professionnelles ».

Cette cellule de crise aurait déjà l’idée de recourir à des prêts en provenance de fonds privés pour renflouer les caisses de l’ensemble des clubs de Ligue 1.