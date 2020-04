Everton Mercato : Ancelotti cible deux Madrilènes pour cet été

Arrivé en cours de saison à Everton, Carlo Ancelotti pense à composer une équipe compétitive pour la saison prochaine. Le technicien italien cible pour se faire deux joueurs du Real Madrid.

Carlo Ancelotti prêt à accueillir deux indésirables de Zidane

Les compétitions actuellement à l’arrêt, certains clubs prospectent pour le prochain mercato de fin de saison. À Everton, Carlo Ancelotti aurait déjà identifié ses prochaines cibles. Selon Marca, le coach des Toffees va prochainement reprendre langue avec ses anciens dirigeants du Real Madrid pour deux joueurs.

D’après le quotidien madrilène, James Rodriguez et Gareth Bale intéressent au plus haut point Carlo Ancelotti. Les deux Merengues n’entrent plus dans les plans de Zinedine Zidane. Le coach français aurait même validé leurs départs au prochain mercato. Marca avance que l'italien est prêt à les relancer en Premier Everton.

Le journal révèle que Farhad Moshiri, le propriétaire d’Everton, est disposé à leur offrir des contrats à long terme. Les négociations pour James Rodriguez devraient être plus faciles que celles de Gareth Bale. Le Colombien entre dans la dernière année de son contrat cet été et sera donc sensible à l'offre de son ancien coach. Le cas Gareth Bale est un peu plus compliqué. Avec encore 2 ans de contrat à honorer au Real Madrid, l’attaquant gallois devra renoncer à ses 14 millions d’euros annuels.

Pas épargnés par les blessures, Gareth Bale et James Rodriguez sont à la peine cette saison. Le Gallois compte 3 buts et 2 passes décisives en 18 apparitions cette saison. Le Colombien enregistre un but et deux offrandes en 13 matchent.