OM : Lutte contre le coronavirus, le club fait un immense don

Les dirigeants de l’OM ne veulent pas rester en marge de la lutte contre le coronavirus. Jacques-Henri Eyraud et son staff ont donc décidé de faire un geste pour venir en aide aux personnes atteintes par la maladie ou pour lutter contre l’aggravation de l’épidémie.

OM : 3 tonnes de nourriture + 50 000 euros offerts

L’OM contribue à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Sur son site officiel, l’Olympique de Marseille a révélé avoir offert 3 tonnes de nourriture à la Banque alimentaire. Cette nourriture est va aider les personnes en difficulté en ces temps de crise sanitaire. Le club phocéen a également donné 50 000 euros pour soutenir financièrement l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille.

Le Vélodrome et la Commanderie mis à disposition

L’OM veut également éviter une aggravation de l’épidémie dans la cité phocéenne. Les dirigeants marseillais ont donc promis de mettre à disposition le Vélodrome et la Commanderie « dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, ou encore la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance ».