FC Nantes : Le club lance une campagne contre le coronavirus

Le FC Nantes se mobilise contre le coronavirus. Le club nantais a lancé, via les réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation pour inciter les citoyens à rester chez eux et éviter la propagation de la maladie.

Le FC Nantes lance un message de solidarité

Les compétitions sportives sont à l’arrêt en raison de la crise du coronavirus. Et les clubs font ce qu'ils peuvent afin de lutter contre la propagation de la maladie. Le FC Nantes, par exemple, a lancé une compagne pour soutenir, encourager et féliciter le personnel hospitalier et toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-être des populations en cette période de crise.

Les Canaris et l’entraineur Christian Gourcuff« ont souhaité s'associer à cette campagne de prévention qui vise à protéger les personnes qui continuent de nous faire vivre », peut-on lire sur le site du club.

Le FC Nantes invite les populations à respecter les mesures de confinement

Le FC Nantes invite surtout chaque citoyen à respecter les mesures de confinement. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on aperçoit ainsi plusieurs Canaris (Nicolas Pallois, Kader Bamba, André Girotto), un facteur, des pharmaciens, des membres du personnel soignant du CHU ou encore un agent de propreté… qui se relaient tous le même message à leur manière : « sauvez des vies, restez chez vous ».

« Pensez à vous, pensez à eux, restez chez vous », a conclu l’entraineur Christian Gourcuff.