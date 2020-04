Ex-PSG Mercato : Enfin un point de chute pour Laurent Blanc ?

Laurent Blanc a eu des propositions depuis son départ du PSG en juin 2016, mais il n’a toujours pas trouvé de point de chute. En pleine crise de coronavirus, le technicien français est annoncé sur un banc de touche à l’étranger.

Laurent Blanc annoncé sur le banc du Fenerbahçe cet été

Après quatre saisons sans club, Laurent Blanc va-t-il enfin rebondir à la tête d'un nouveau staff technique ? Possible cet été, selon les indiscrétions de Foto Mac. Le média turc croit savoir que l’ancien coach du Paris Saint-Germain devrait recevoir une offre ferme de Fenerbahçe à l’issue de la saison 2019-2020.

D'après la source, Laurent Blanc devrait prendre la place de Zeki Murat Göle. Le technicien turc est certes sous contrat avec le club d’Istanbul jusqu’en juin 2021, mais il serait sur le départ. En effet, les Canaris Jaunes sont 7es de la Süper Lig. Et ce rang ne satisfait pas les dirigeants du Fener en quête du titre de champion de Turquie depuis 2014. Dès lors, ces derniers songeraient à se séparer de l’entraineur de 40 ans au profit de Laurent Blanc, si l’on en croit le site.

Le nom de Blanc associé à de nombreux clubs

Le nom de Laurent Blanc a été associé à de nombreux clubs depuis son départ du Paris SG. Manchester United, Chelsea, Newcastle, AS Rome à l’étranger et AS Monaco, Stade Rennais, OM et OL en France. L’été dernier, il était même tout proche de signer avec Lyon, mais il n’est pas tombé d’accord avec Jean-Michel Aulas.