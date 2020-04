FC Barcelone : Le vice président testé positif au coronavirus ?

Le FC Barcelone est touché par le coronavirus ! Jordi Cardoner, le vice-président du Barça, aurait été testé positif au Covid-19, a annoncé la presse espagnole.

FC Barcelone : Jordi Cardoner serait contaminé par le coronavirus

Le coronavirus est en train de faire une véritable percée en Espagne. Et les clubs de Liga n’échappent pas à cette pandémie qui fait des ravages dans le monde entier. Comme plusieurs formations espagnoles, dont Valence CF, Alaves, l’Espanyol Barcelone ou encore le Real Madrid, le FC Barcelone est également touché par cette pandémie.

Selon les informations de Mundo Deportivo, Jordi Cardoner aurait été testé positif au nouveau coronavirus. Le vice-président du Barça a donc été placé en isolement, comme l’exige la situation. Mais selon le média catalan, le dirigeant espagnol récupèrerait bien. Son état de santé ne serait pas « préoccupant ».

Il s’agit donc du troisième cas de Covid-19 détecté au sein du club catalan. Avant lui, deux autres membres du personnel du Barça ont déjà été contrôlés positifs au coronavirus. Le chef du service médical du FC Barcelone et le médecin de l’équipe de handball du Barça ont contracté le virus. Pour rappel, l’Espagne est le deuxième pays européen le plus touché par le coronavirus (derrière l’Italie) avec plus de 10 900 décès.