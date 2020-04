Ex-OM : Habib Beye raconte un clash en interne avec Pape Diouf

Ancien capitaine de l’OM, Habib Beye croyait pouvoir obtenir des primes pour les joueurs. Mais Pape Diouf, alors président de l’Olympique de Marseille, lui a rapidement fait savoir qu’il se trompait.

Pape Diouf a refusé des primes à Habib Beye

Les hommages continuent de tomber à la mémoire de Pape Diouf, ancien président marseillais (2005-2009) décédé mardi soir à Dakar des suites du coronavirus. Habib Beye, qui a bien connu l’illustre disparu, s’est souvenu d’un fait qui les avait opposés alors qu’ils étaient tous deux au service de l’OM. L’ancien défenseur phocéen avait rencontré le président pour négocier des primes pour les joueurs. L’ex-journaliste a immédiatement expliqué à Habib Beye qu’il était hors de question d’accorder des primes aux joueurs alors que l’OM n’était pas champion.

« Pape me dit ‘Mais pourquoi tu veux des primes, on est à l’Olympique de Marseille. Ici on doit finir champion. Pourquoi tu viens chercher des primes pour être deuxième, troisième ou quatrième ?’ Pape c’était ça. J’étais retourné dans le vestiaire, et les joueurs s’étaient un peu dressés contre moi. Mais Pape s’était adressé à eux et avait répété : ‘Ici on n’a pas de prime pour être deuxième, troisième ou quatrième. Quand on est à l’OM, on vient pour gagner et pour la première place », a raconté le célèbre consultant sur Canal+.