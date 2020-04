Ex-Real Madrid : Kaka a tranché entre Cristiano Ronaldo et Messi

Qui de Cristiano Ronaldo, star de la Juventus Turin, ou de Lionel Messi, maître à jouer du Barça, est le meilleur ? Invité à trancher par la FIFA, Kaka, ancien joueur du Real Madrid, a fait son choix.

Kaka a révélé son choix entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Le débat dure depuis une douzaine de saisons. Douze saisons pendant lesquelles Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés le Ballon d’Or, à raison de 5 pour le premier et de 6 pour le second. Difficile de départager qui du Portugais de la Juventus Turin ou de l’Argentin du FC Barcelone est le meilleur.

Mais Kaka, ancienne gloire du Real Madrid (2009-2013), n’a pas eu de mal à trancher ce samedi. Selon l’ex-joueur phare du Milan AC, vainqueur du Ballon d’Or 2007, son ancien coéquipier au Real Madrid Cristiano Ronaldo « est vraiment fantastique ». Mais le Brésilien estime que le Turinois est inférieur à Lionel Messi, qui est « un génie, un pur talent et la manière dont il joue est incroyable ». Cependant, « Cristiano est une machine » forte, puissante et rapide qui « veut toujours jouer pour gagner ». Autant de qualités qui, pour Kaka, ne font toutefois pas de l'ancien Red Devil l'égal de La Pulga.