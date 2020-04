OL : Jean-Michel Aulas lance une sommation pour les droits TV

Canal+ refuse de payer les droits TV et a demandé aux présidents des clubs de former une délégation pour des négociations. Jean-Michel Aulas, président de l’OL, ne fait pas partie de la délégation et donne son avis.

Aulas : la délégation sommée de réussir

Frappés par une crise économique à cause de la suspension du championnat jusqu’à nouvel ordre, les clubs de Ligue 1 attendent 300 millions d’euros de Canal+, qui devraient être versé dans les prochains jours. Mais la chaîne cryptée refuse de payer, sans toutefois fermer la porte à des négociations. Des négociations pour lesquelles le diffuseur officiel de Ligue 1 a demandé et obtenu que les présidents des clubs nomment une délégation.

Nasser Al-Khelaifi du PSG et Jacques-Henri Eyraud de l’OM sont membres de cette délégation, mais pas Jean-Michel Aulas de l’OL. Le dirigeant de l’Olympique Lyonnais a expliqué à L’Equipe qu’il était assez surpris de ne pas faire partie de cette délégation. Le patron des Gones croit toutefois qu’il n’y a aucun mal à ce qu’il ne soit pas membre de la délégation chargée de négocier le paiement des droits TV par Canal+.

Cependant, Jean-Michel Aulas suit de très près cette affaire. « Ma vision est qu'à partir du moment où l'on accepte que Canal définisse cette délégation, ça leur donne une obligation de réussir », a prévenu le responsable rhodanien.