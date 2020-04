Barça Mercato : Abidal tient une liste de trois cibles offensives

Le Barça désire renforcer son attaque cet été. Abidal, patron du recrutement barcelonais, est déjà à l’oeuvre et viserait désormais 3 jeunes attaquants évoluant dans le championnat néerlandais.

Le Barça aux trousses de 3 attaquants d’Eredivisie ?

Le secteur offensif du Barça éprouve des difficultés cette saison avec les indispositions longue durée d’Ousmane Dembélé et de Luis Suarez, ainsi que les difficultés de Griezmann à s'imposer. Le prochain mercato devrait alors permettre de signer des éléments offensifs pour se relancer la saison prochaine. Et malgré la suspension des championnats et le confinement, Abidal et son staff s’activent pour dénicher les cibles parfaites.

Selon Mundo Deportivo ce dimanche, les recruteurs du Barça auraient coché 3 nouveaux noms offensifs évoluant aux Pays-Bas. Il s’agit d'abord de Donyell Malen, attaquant du PSV Eindhoven. Convaincus par les prestations du joueur de 21 ans, les Barcelonais, intéressés la saison dernière, auraient décidé de relancer le dossier cet été. Le quotidien espagnol cite également Myron Boadu, joueur très prometteur de l’AZ Alkmaar. Agé de 19 ans, le prodige est sous contrat jusqu’en juin 2023 et pourrait être transféré contre 25 millions d’euros. Le média signale enfin un intérêt pour Calvin Stengs, autre attaquant de l’AZ Alkmaar. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le joueur coûterait 20 millions d’euros.