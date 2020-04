Harry Kane : Rude bataille Man City - Real, le PSG absent

Harry Kane sera au cœur du prochain mercato estival, même si nul ne sait encore la date de son début. Le joueur de Tottenham intéresse Manchester City, le Real Madrid et aussi Manchester United. Le PSG, annoncé à ses trousses, n’existe pour le moment pas dans le choc des titans pour son transfert.

Harry Kane, vers un duel Man City - Real Madrid

Blessé à la cuisse et déclaré out jusqu’à la fin de la saison, Harry Kane pourrait bénéficier de la crise de coronavirus pour rejouer avant la fin de la saison. Avec l’interruption forcée des différentes compétitions, la fin des différents championnats pourrait être repoussée. L'attaquant anglais annoncé, sur le point de reprendre les entraînements, a donc des chances de faire des apparitions en cas de reprise. Mais l’avenir du joueur anglais est déjà le principal sujet de son actualité et la liste des clubs engagés dans la bataille n’est pas peu impressionnante.

En effet, selon le Daily Express, le Real Madrid et Manchester City sont à la prise pour recruter Harry Kane. Le prix du buteur de 26 ans n’est pourtant pas donné. Son président Daniel Levy, qui a la réputation d’être dur en affaires, ne le lâcherait pas pour moins de 170 millions d'euros.

D’autres clubs annoncés très tôt sur ce dossier ne sont plus visibles. Le PSG, Manchester United et la Juventus Turin ne figurent pas sur la liste des clubs considérés comme de sérieuses pistes pour Harry Kane.