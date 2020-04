OL Mercato : Tony Parker répond à l'offre de Jean-Michel Aulas

Dans une interview accordée à L’Equipe, Jean-Michel Aulas a souhaité que Tony Parker lui succède à la tête de l’OL. L’ancien basketteur n’a pas perdu de temps pour dire ce qu’il pensait de la proposition du président de l’Olympique Lyonnais.

Tony Parker attiré par la proposition d’Aulas ?

Agé de 71 ans, Jean-Michel Aulas envisage de prendre sa retraite à 75 ans. Le président de l’OL pense que Tony Parker présente le profil idéal pour lui succéder à la présidence du club rhodanien. L’ancien basketteur de San Antonio (NBA), s’est dit « très touché par les propos de Jean-Michel ». Le champion de basket s’est également dit honoré de savoir que le boss des Gones pense qu’il a « les qualités pour un poste comme celui-là ».

Mais Tony Parker n’est pas sûr d’être prêt à succéder à Jean-Michel Aulas. L’ancien de la NBA estime qu’il a « encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre » et assure que le sujet « n’est pas du tout d’actualité ».

Cependant, Tony Parker ne refusera pas l'offre de Jean-Michel Aulas si un jour elle devait être formulée. « Mais c’est vrai que si un jour il me voit comme cela et qu’il me le demande, je pense que c’est un poste qui ne peut pas se refuser », a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien sportif.